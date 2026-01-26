Ali Koç'un Okan Buruk açıklaması: Ali Koç Okan Buruk için ne dedi? Galatasaray, Okan Buruk Ali Koç olayı hakkında ne açıklama yaptı?

Türk futbol kamuoyu, Galatasaray ile Fenerbahçe cephesini yeniden karşı karşıya getiren son derece sert bir iddia ve açıklamayla sarsıldı. Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un teknik direktör Okan Buruk'u tehdit ettiğini öne sürerek kamuoyuna çok sert ifadeler içeren kapsamlı bir açıklama yayımladı. Peki, Ali Koç Okan Buruk için ne dedi? Ali Koç'un Okan Buruk açıklaması haberimizde.

ALİ KOÇ'UN OKAN BURUK AÇIKLAMASI

İddiaların merkezinde, gazeteci Ahmet Ercanlar Seten'in kamuoyuyla paylaştığı anlatım yer aldı. Seten, Bebek Otel'de Ali Koç ile Okan Buruk'un karşı karşıya geldiğini, bu esnada Ali Koç'un parmak sallayarak Okan Buruk'a tehditkâr ifadeler kullandığını öne sürdü.

Aynı iddiaya göre Okan Buruk, bu sözler karşısında Ali Koç'a "Niye böyle söylüyorsun ya! Ben sana ne yaptım?" şeklinde karşılık verdi. Seten, bu diyalog sonrası Ali Koç'un parmak sallamaya devam ederek ortamdan ayrıldığını ifade etti.

Olayın ardından uzun süre boyunca taraflardan herhangi bir yalanlama ya da teyit gelmemesi dikkat çekti. Sessizliğin ardından Galatasaray Spor Kulübü, kamuoyuna hitaben son derece sert ve kapsamlı bir açıklama yayımlayarak iddiaları açık biçimde sahiplendi.

ALİ KOÇ OKAN BURUK İÇİN NE DEDİ?

Galatasaray cephesi, yaptığı açıklamada Ali Koç'un Okan Buruk'a yönelik tehdit iddialarını açık şekilde teyit etti ve bu durumu yalnızca bireysel bir davranış değil, Türk futbolunu hedef alan sistematik bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk'a yöneldiği belirtilen tehdidin, doğrudan Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılmış sayıldığını vurguladı.

Açıklamada Ali Koç'un geçmişte futbol adına dile getirdiği söylemlerle bugünkü davranışları arasında ciddi bir çelişki olduğu savunulurken, kullanılan dil ve ifadeler Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Galatasaray, Ali Koç'u Türk sporu ve toplumsal kardeşlik ortamı açısından "gerçek tehdit" olarak tanımladı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü'nün kamuoyuna duyurduğu açıklamanın tamamı aşağıdaki gibidir ve aynen, eksiksiz şekilde paylaşılmaktadır:

Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un, teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu "Ali kıran baş kesen"in yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir.

Bu arsız davranış, bugün Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir.

Galatasaray'ı sahada yenemeyip, bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs, görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır.

Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılmıştır.

Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye'deki kardeşlik ortamı için bekâ sorunudur.

Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk'un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Sağlıklı bir insanın sosyal ortamda yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve gerçekleştirmeye çabaladığı sinsi planları hemen araştırılmalıdır.

Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz.

Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz:

Ali Koç;

Sen Koç Holding'i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?

Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?

Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?

Galatasaray Spor Kulübü