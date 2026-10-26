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Abdullah Acar neden öldü, Abdullah Acar kimdir?

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Abdullah Acar neden öldü, Abdullah Acar kimdir?
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İş dünyasının tanınan isimlerinden Acar Holding’in kurucusu ve Fenerbahçe’nin eski asbaşkanlarından Abdullah Acar, 93 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından duyurulmasının ardından “Abdullah Acar neden öldü?” ve “Abdullah Acar kimdir?” soruları iş ve spor dünyasının gündemine oturdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, eski yönetim kurulu üyesi, asbaşkanı ve Yüksek Divan Kurulu üyesi Abdullah Acar’ın vefatını kamuoyuyla paylaştı. Acar’ın ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Usta iş insanı, bugün İstanbul’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İşte Abdullah Acar’ın hayatına dair bilinenler.

ABDULLAH ACAR NEDEN ÖLDÜ?

Abdullah Acar, 26 Ekim 2026’da 93 yaşında hayatını kaybetti. Acar’ın ölüm nedenine ilişkin ailesinden ya da Fenerbahçe Spor Kulübü’nden bir açıklama yapılmadı. İş insanının uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyordu.

ABDULLAH ACAR KİMDİR?

Abdullah Acar, Acar Holding’in kurucusu olan Türk iş insanı. İş hayatına 1950 yılında Bursa’da gıda toptancılığı yaparak başlayan Acar, 1958’de İstanbul’a taşındı ve ticari faaliyetlerini burada büyüttü. 1977’de Acar Holding’i kuran Acar, finans, inşaat, turizm ve gayrimenkul alanlarında çok sayıda şirket oluşturdu.

FENERBAHÇE’DE ASBAŞKANLIK YAPTI

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra spor camiasında da tanınan Abdullah Acar, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde farklı dönemlerde yöneticilik yaptı. Acar, 1981-1982, 1982-1983, 1994 ve 1997-1998 dönemlerinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nda görev aldı ve kulübün asbaşkanlığını üstlendi. Aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesiydi.

ABDULLAH ACAR’IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Abdullah Acar’ın cenazesi, bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul’daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından kaldırıldı.

SON YILLARINDA HUKUKİ SÜREÇLERLE GÜNDEME GELDİ

Abdullah Acar, yaşamının son yıllarında aile içinde yaşanan miras ve vasilik anlaşmazlıklarıyla da kamuoyunun gündeminde yer aldı. Sağlık sorunları gerekçesiyle hakkında kısıtlılık kararı verilen Acar’ın mal varlığının yönetimine ilişkin hukuki süreçte de çeşitli gelişmeler yaşandı. Şubat 2026’da mahkeme, Acar’ın oğlu Hüseyin Cemal Acar’ın vasilik görevini sona erdirmişti. Hukukçu ve mali müşavirden oluşan bir heyetin Acar’ın mal varlığı ve şirketleriyle ilgili işlemleri incelemesi öngörülmüştü.

MİRAS SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Abdullah Acar’ın vefatının ardından mirasına ve şirketlerinin yönetimine ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceği henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin hukuki gelişmelerin önümüzdeki dönemde şekillenmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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