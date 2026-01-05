2026 Ocak mühendis maaşı ne kadar oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre güncel mühendis maaşları!

2026 yılına girilmesiyle birlikte mühendis maaşları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. "2026 Ocak mühendis ne kadar oldu? Mühendis maaşları kaç TL'ye yükseldi?" soruları hem kamu hem de özel sektörde çalışan mühendisler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte maaş zamları netleşti ve gözler özellikle mühendis maaşlarına çevrildi.

2026 OCAK MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verileri, mühendislerin Ocak 2026 maaşlarına yansıdı. Özellikle 6 aylık enflasyon farkı, kamu sektöründe görev yapan mühendislerin maaşlarına önemli bir artış getirdi.

SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak zammı %12.19 olarak belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.60 oldu. Bu artış oranları, mühendislerin maaşlarını da doğrudan etkiledi.

Örnek vermek gerekirse, 1/4 derece mühendisler için 2025 Aralık ayında 78.200 TL olan maaş, Ocak 2026 itibarıyla 92.745 TL'ye yükseldi. Bu artış, mühendisler için yılın ilk ayına güçlü bir başlangıç anlamına geliyor.

2026 TÜİK ARALIK ENFLASYONUNA GÖRE GÜNCEL MÜHENDİS MAAŞLARI!

TÜİK'in açıkladığı Aralık 2025 enflasyon verileri, Ocak 2026 zamlı mühendis maaşlarını doğrudan etkiledi. Özellikle kamu sektöründe çalışan mühendisler, enflasyon farkının maaşlarına yansımasıyla birlikte önemli bir gelir artışı yaşadı.

6 aylık enflasyon farkına göre zamlı mühendis maaşı: 1/4 derece için 92.745 TL

Memur ve memur emeklisi zam oranı: %18.60

SSK ve Bağkur emeklisi zam oranı: %12.19

Bu rakamlar, mühendislerin hem yaşam standartlarını iyileştirme hem de yeni yılda mali planlarını düzenleme açısından önemli bir gösterge oluşturuyor. Özellikle özel sektörde de benzer artış beklentileri bulunuyor.

Yeni zamlarla birlikte mühendis maaşlarının, özellikle Ar-Ge, yazılım, inşaat ve elektrik mühendisliği gibi alanlarda çalışanlar için cazip hale geldiği görülüyor. 2026 Ocak itibarıyla yaşanan bu artış, meslek grubu arasında motivasyonu da artırıcı bir etkide bulunuyor.