Haaland için istediği paraya "servet" demek hafif kalır! Bayern Münih'e maliyeti 400 milyon euroyu buluyor
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Haaland için istediği paraya "servet" demek hafif kalır! Bayern Münih'e maliyeti 400 milyon euroyu buluyor

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Borussia Dortmund'daki performansıyla Avrupa'yı sallayan Erling Haaland için Bayern Münih devreye girdi. Oyuncunun menajeri Raiola'yla temasa geçen Alman devi, talepler karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü menajerin taleplerinin kabul görmesi halinde Norveçli golcünün, Bayern Münih'e maliyeti 400 milyon euroyu buluyor.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da güçlü fiziği ve harika bitiricilik yeteneğiyle rakiplerine gol olup yağan Erling Haaland için Bayern Münih harekete geçti. Ancak Alman devi, oyuncunun menajerinin talepleri karşısında ne yapacağını bilemedi.

HAALAND'IN MAAŞINI 5 KATINA ÇIKARMAK İSTİYOR

NTV Spor'un Alman Sport Bild'den aktardığı habere göre; 2019'da Salzburg'dan Dortmund'a katılan oyuncu için Raiola, oyuncu için yıllık 50 milyon euro istedi. Raiola buna ek olarak da 40 milyon euro menajerlik ücreti talep etti. Raiola, Dortmund'dan yılda 10 milyon euro alan Haaland'ın maaşını beş katına çıkarmak isterken; Bayern Münih, bu rakamı ödemek istemiyor.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 90 MİLYON EURO

Bayern Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn, Haaland'ın takımda istemesine karşın, büyük maaş talebi karşısında transferin gerçekçi olmadığı kaydedildi. Bayern bu şartlarda transferi kabul ederse kulübe yaklaşık 400 milyon euroluk bir yük binecek. 90 milyon euro civarındaki sözleşme fesih bedeli, beş yıl için 250 milyon euroluk oyuncu maaşı, 40 milyon euro menajerlik ücreti ve 12.5 milyon euro da danışmanlık parası masadaki rakam olarak duruyor.

Haaland için istediği paraya 'servet' demek hafif kalır! Bayern Münih'e maliyeti 400 milyon euroyu buluyor
Haber Yorumları (1)
MİRZA : Bizim halÄ±saha da oynayan Haci lakaplÄ± biri var, onu alÄ±n 10.000 EURO ile herÅ?eyi yaÅ?atÄ±r size... :))
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Haaland için istediği paraya "servet" demek hafif kalır! Bayern Münih'e maliyeti 400 milyon euroyu buluyor - Haberler Spor
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