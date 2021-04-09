Haaland'dan imza alan hakem Octavian Şovre, sezon sonuna kadar dinlendirilecek
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Haaland'dan imza alan hakem Octavian Şovre, sezon sonuna kadar dinlendirilecek

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Romanya Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'nin Borussia Dortmund'u 2-1 yendiği maçın ardından Haaland'dan imza isteyen hakem Octavian Şovre'nin kalemini kırdı. Rumen hakemin sezon sonuna kadar dinlendirileceği açılandı. Şovre, otizmli gençleri destekleyen bir hayır kurumuna katkı sağlamak için Norveçli yıldızdan imza almıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geldiği maçta İngiliz devi karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Maç sonunda Rumen hakem Octavian Şovre, Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'dan imza almıştı.

"UEFA'DAN TEPKİ"

Bu imza görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Romanya Hakem Komitesi, Octavian Şovre'yi sezon sonuna kadar dinlendirme kararı aldı. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti de böyle bir olayın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

"BU BİR HAYSİYET MESELESİ"

Bu konunun haysiyet meselesi olduğunu söyleyen Rosetti, "Futbolcular sizden aynısını istiyorlar mı? Bu kesinlikle kabul edilemez, bu bir haysiyet meselesi ve UEFA maçlarındaki TV kameralarının sayısını unutmayın, her şeyi yakalarlar." dedi.

RUMEN HAKEMİN İMZA ALMA NEDENİ

Rumen hakemin bu isteğinin otizmli gençleri destekleyen bir hayır kurumuna katkı sağlamak için olduğu ortaya çıktı. Otizm derneğini başkanı Simona Zlibut konuyla ilgili olarak, "Bu imza asil bir amaç için. Belki insanlar bilmiyorlar ama hakem Sovre bu derneği desteklemekle doğrudan ilgileniyor. Bunca yıldır bize çok yardımcı oldu." dedi.

Haaland'dan imza alan hakem Octavian Şovre, sezon sonuna kadar dinlendirilecek
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:04:23. #1.16#
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