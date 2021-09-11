Haaland, Beşiktaş maçı öncesi şov yaptı! Borussia Dortmund 3 kez geriye düştüğü maçta Leverkusen'i 4-3 mağlup etti

Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen'le karşılaştı. Nefes kesen mücadeleyi Dortmund, 4-3 kazandı.

HAALAND, 2 GOL VE 1 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Leverkusen 9. dakikada Wirtz, 45. dakikada Schick ve 55. dakikada Diaby'nin golleriyle 3 kere öne geçerken, Dortmund 37. dakikada Haaland, 49. dakikada Brandt ve 71. dakikada Guerreiro ile her seferinde eşitliği yakalamayı başardı. 75. dakikada ise Haaland penaltı vuruşunu gole çevirerek takımına 4-3'lük galibiyeti getirdi. Norveçli yıldız, 2 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vurdu.

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