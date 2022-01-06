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GZT Giresunspor ikinci yarıya iyi başlamak istiyor

GZT Giresunspor ikinci yarıya iyi başlamak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

ANTALYA (İHA) - GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Çoban, yaptığı açıklamada, "İkinci yarıya deplasmanda Galatasaray maçıyla başlayacağız. Bu zorlu karşılaşmaya Antalya'da yaptığımız devre arası kampıyla iyi hazırlandık. Oyuncularımızın moralleri ve motivasyonları yüksek. Rakibimizin gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz. İstanbul deplasmanına iyi bir sonuç almak ve taraftarlarımızı sevindirmek için gideceğiz" dedi.

Antalya kampını Cuma günü tamamlayıp aynı gün öğleden sonra İstanbul'a geçeceklerini aktaran Çoban, sakatlığı süren Erol Can Akdağ ile ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda bulunan Souleymane Doukara ve Hamidou Traore'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi. - GİRESUN

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