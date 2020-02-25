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GYODER: 2019'un son çeyreği 7 yılın en iyi dönemi

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER), raporuna göre geçen yılın son çeyreğinde gerçekleşen 483 bin 256 adet konut satışı, 2013'ten bu yana en yüksek satışın gerçekleştiği dönem oldu.

25.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:21
GYODER: 2019'un son çeyreği 7 yılın en iyi dönemi

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER), raporuna göre geçen yılın son çeyreğinde gerçekleşen 483 bin 256 adet konut satışı, 2013'ten bu yana en yüksek satışın gerçekleştiği dönem oldu.

Kaynak: Dunya.com

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