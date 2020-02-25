GYODER: 2019'un son çeyreği 7 yılın en iyi dönemi

25.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:21

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER), raporuna göre geçen yılın son çeyreğinde gerçekleşen 483 bin 256 adet konut satışı, 2013'ten bu yana en yüksek satışın gerçekleştiği dönem oldu.