GYODER: 2019'un son çeyreği 7 yılın en iyi dönemi
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER), raporuna göre geçen yılın son çeyreğinde gerçekleşen 483 bin 256 adet konut satışı, 2013'ten bu yana en yüksek satışın gerçekleştiği dönem oldu.
25.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:21
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER), raporuna göre geçen yılın son çeyreğinde gerçekleşen 483 bin 256 adet konut satışı, 2013'ten bu yana en yüksek satışın gerçekleştiği dönem oldu.
Kaynak: Dunya.com