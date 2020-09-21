Gylfi Sigurdsson'un 11 yaşındaki kayınbiraderi silahla yanlışlıkla kendini vurarak öldürdü
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Gylfi Sigurdsson'un 11 yaşındaki kayınbiraderi silahla yanlışlıkla kendini vurarak öldürdü

İngiltere Premier Ligi'nde milli futbolcu Cenk Tosun ile Everton forması giyen İzlandalı futbolcu Gylfi Sigurdsson'un 11 yaşındaki kayın biraderi Maximilian Helgi Ivarsson elindeki tabanca ile kendisini yanlışlıkla vurarak hayatını kaybetti.

21.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:07

İngiltere Premier Ligi'nde milli futbolcu Cenk Tosun'un Everton'dan takım arkadaşı Gylfi Sigurdsson, büyük bir trajedi yaşadı.

Sigurdsson'un 11 yaşındaki kayın biraderiMaximilian Helgi Ivarsson, tabanca ile kendisini yanlışlıkla vurarak yaşamını yitirdi. Maximilian, İzlandalı futbolcunun 31 yaşındaki eşi Alexandra Ivarsdóttir'in en küçük kardeşiydi. 8 Eylül'de meydana gelen olay sonrası açıklama yapmayan yıldız futbolcu, olaydan beş gün sonra takımı Everton'un Tothenham'a karşı 1-0 kazandığı maça çıktı.

TÜM AİLE YASA BOĞULDU

Üç dil konuştuğu ve karate becerisi olan Maximilian'ın ölümü tüm aile üyelerini yasa boğdu. The Sun gazetesi yanlışlıkla kendini vuran Maximilian'ın babasının av ile ilgilendiğini yazdı. Ancak gazetede 11 yaşındaki çocuğun babasının avda kullandığı silahla kendisini vurduğu ile ilgili bir bilgiye yer verilmedi.

Gylfi Sigurdsson'un 11 yaşındaki kayınbiraderi silahla yanlışlıkla kendini vurarak öldürdü

Kaynak: Haberler.com

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