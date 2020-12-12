Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı
12.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:10
İtalyan model Floriana Messina, boksa merak sardı. Boks yaptığı esnadaki fotoğrafını paylaşan Messina'nın paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
İtalyan model Floriana Messina, boks yaptığı anı kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Messina'nın paylaşımı büyük ilgi görürken fotoğraf kısa sürede 15 binin üzerinde beğeni aldı.
701 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR
Mankenliğinin yanında spor spikerliği de yapan 31 yaşındaki güzel modelin Instagram hesabında 701 bin takipçisi bulunuyor.