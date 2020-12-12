Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı

12.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:10

İtalyan model Floriana Messina, boksa merak sardı. Boks yaptığı esnadaki fotoğrafını paylaşan Messina'nın paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

İtalyan model Floriana Messina, boks yaptığı anı kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Messina'nın paylaşımı büyük ilgi görürken fotoğraf kısa sürede 15 binin üzerinde beğeni aldı.

Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı

701 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Mankenliğinin yanında spor spikerliği de yapan 31 yaşındaki güzel modelin Instagram hesabında 701 bin takipçisi bulunuyor.

Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı
Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı
Haber Yorumları (1)
A.HOCA: Floriana bende takip edeceğim seni 15 bin takipe benide ekle 15 bin birinciyim böyle güzelliklere devam et güzelim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şevval Sam Hakan Taşıyan Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Samatta Adem Ljajic Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ateş Tbmm Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 18:12:17. #1.15#
title