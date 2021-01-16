Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası soyundu
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Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası soyundu

16.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:15

Lazio taraftarlığıyla bilinen ve takımının önemli galibiyetleri sonrası çıplak poz veren ünlü model ve oyuncu Anna Falchi, maç öncesi söz verdiği gibi Serie A'da elde edilen Roma galibiyeti sonrası da soyundu.

Ünlü model ve oyuncu Anna Falchi, verdiği sözü tuttu. Falchi, maç öncesi söz verdiği gibi Serie A'da elde edilen Roma galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından çıplak poz verdi.

Kişisel Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaşan 48 yaşındaki model fotoğrafının altıa "Başkentin en içten ve en önemli maçı bitti. Lazio ve tüm ekip ile bizi hayal kırıklığına uğratmayan Ciro Immobile ve Luis Alberto için ne söylenebilir" notunu düştü.

Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası soyundu

EZELİ RAKİBİNE FARK ATTI

Serie A'nın 18. haftasında oynanan Lazio-Roma derbisini Lazio, Luis Alberto'nun iki ve Ciro İmmobile'nin golleriyle 3-0 kazandı.

Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası soyundu

LAZIO PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Finlandiya doğumlu Falchi, kariyerine modellik alanında başladı ve 1994'te fantastik film The Dragon Ring ile beyazperdeye çıktı. Kendisi artık Instagram'da düzenli olarak paylaşım yapıyor, Lazio'nun renkleriyle selfie ve samimi fotoğraflar paylaşıyor.

Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası soyundu
Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası soyundu
Haber Yorumları (3)
LOKUMCU ÇETO: Lokum abiler lokum. Fotoları ben çektim, nasıl iyi olmuş mu?
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NAMYELÜS: ''Namus sözü'' verenlere duyurulur.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HASAN: Fotoğrafı çeken kim hacıııı
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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