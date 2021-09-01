Güzel Enerji'den maksimum iş güvenliği için yeni LPG tanker filosu
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Güzel Enerji'den maksimum iş güvenliği için yeni LPG tanker filosu

Güzel Enerji'den maksimum iş güvenliği için yeni LPG tanker filosu
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

OYAK Grubu Enerji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, iş güvenliğini artırmak amaıcıyla LPG tanker filosu yenileme programını başlattı.

OYAK Grubu Enerji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, iş güvenliğini artırmak amaıcıyla LPG tanker filosu yenileme programını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen LPG tanker filosu yenileme programındaki tankerler, her türlü emniyet unsuru düşünülerek projelendirilip imal edilmiş son teknolojiye sahip araçlardan oluşuyor.

Tamamı araç içi ve dışı kameralarla donatılan tankerler ile sürücülerin emniyetli sürüş performansı değerlendirilirken, kaza ihtimali hallerinde kök sebep analizleri yapılıyor. Ayrıca habersiz takipler ile istasyonlardaki boşaltım faaliyetlerinin uygunluğu denetleniyor. Böylece 45 adetlik filodaki tankerler, periyodik olarak çok detaylı bir teknik ve ADR kuralları kontrol süzgecinden geçiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Enerji Akaryakıt AŞ Genel Müdürü Tolga Işıltan, tanker filosunun yenilenmesinin, şirketin emniyet kültürünün önemli bir ayağını temsil ettiğini belirtti.

Işıltan, bu yatırım dahilinde yeni ve en emniyetli tankerleri filoya dahil etmenin yanı sıra, emniyetin diğer unsurları için de sıkı bir çalışma sergilediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tankerlerimizin tamamındaki araç içi ve dışı kameralar ile sürücülerimizin emniyetli sürüş performansını değerlendiriyor, kaza ihtimali hallerinde kök sebep analizleri ile 'daha iyi nasıl yapabiliriz' sorusunun cevabını araştırıyoruz. Bu noktada iş ortaklarımızın da aynı gayreti sergilemesini bekliyor hatta onlardan da bu yönde çalışmalarını talep ediyoruz. Ana hedeflerimizden biri, tankerlerimizin sıfır kaza ile trafiğe dahil olmasıdır. Emniyet ve iyileştirme çalışmaları anlamında her geçen gün yenilikçi atılımlar yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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