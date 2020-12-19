Güzel dövüşçü Lana, gelecek yıl dövüşmek için WWE ile sözleşme imzaladı

Bu sene ringlerde adından söz ettirmeyen yıldız dövüşçü Lana, 2021 yılı için Amerikalı profesyonel güreş eğlence şirketi WWE ile sözleşme imzaladı. Güzel dövüşçünün gelecek yıl ringlerde yer almayacağı konuşuluyordu.

WWE'nin yıldız dövüşçülerinden olan Lana'nın sessiz geçirdiği 2020 yılı sonrası hayranlarına güzel haber geldi. Gerçek adı Catherine Joy Perry olan WWE dövüşçüsü Lana ringlerde 2021'de de yer almaya devam edecek.

Instagram'da 3,8 milyon takipçisi olan Lana 2020 yılında sponsorlu moda paylaşımları ve TikTok'a içerik çekerek geçirdi. Yüzbinlerce dolarlık reklam anlaşmaları yapan Lana'nın ringlere veda edeceği iddia edilmişti. Ancak Lana gelecek sezon için WWE ile sözleşme imzaladı.

BUNALIMA GİRDİĞİ KONUŞULUYORDU

Kadın dövüşçülerin yer aldığı Ravishing Harts takımında bulunan ve kocası Miro da WWE güreşçisi olan Lana, en çok konuşulan isimlerden. Yıldız dövüşçü hakkında geçtiğimiz yaz aylarından bunalımda iddiaları ortaya atılmıştı.

REKLAM PROJELERİNDE DE YER ALIYOR

Lana'nın son derece geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Düzgün fiziğiyle moda firmalarının da gözdesi olan Lana birçok reklamda yer aldı. Lana 2021 yılında da hem reklamlara hem de ringlere devam edecek.