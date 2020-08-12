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Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklamasından sonra düşüş eğilimine giren altın, kısa sürede büyük değer kaybederek 488 lira seviyelerinden 435 lira seviyesine düştü.

12.08.2020 08:20 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:02

Altın fiyatlarında dramatik düşüşler kendini göstermeye başladı. Rusya'nın koronavirüs aşısı bulduğunu açıklaması üzerine ons altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Rusya'nın iddiası ise henüz doğrulanmış değil. Dünya Sağlık Örgütü aşıya ilişkin olarak onay vermedi. Gram altın fiyatları tarihi zirvesinden sadece 4 gün sonra 55 lira geriledi.

Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanmaya başlayınca kaçış hızlandı. Ons altın tarihi zirvesini yaşadığı 7 Ağustos'ta değeri 2075 dolara kadar çıkmıştı. Bugün ise (12/08/2020) ons altın 1863 dolara kadar geriledi. Sadece 3 işlem gününde ons altın 212 dolar değer kaybetti.

"AŞI BULUNDU" HABERİ DÜŞÜŞÜ DE BERABERİNDE GETİRDİ

ABD'de parasal genişlemenin devam edebileceği sinyalleri, Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğu iddiası ons altında dramatik düşüşe neden oldu. Büyük kayıp yaşayan ons altında hızlı gerileme her geçen gün devam ederken yatırımcılar da altından çıkışa başladı.

YATIRIMCILAR ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Ons altında psikolojik sınır olan 2000 dolar seviyesinin kalıcı olmaması ve sert şekilde aşağı yönlü kırılması yatırımcılar tarafından üzüntüyle karşılansa da analistler düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini de belirtiyorlar. Aşının bulunduğu iddiaları ve koronavirüste ikinci dalganın gelme ihtimalini düşük bulan analistler altın fiyatlarında temkinli olunması tavsiyesinde bulunuyor.

GÜNE YİNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Gram altın güne 442.7 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 433 lira, en yüksek 450 lira seviyesi görüldü. Ons altın ise 1912 dolar seviyesinden güne başlarken gün içinde en düşük 1863 dolar, en yüksek 1929 dolar seviyesini gördü. Gram altın saat 08:20 itibarıyla 435 lira seviyesinde, ons altın ise 1876 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın tarihi zirvesini 7 Ağustos 2020 tarihinde görmüş ve 488 liraya yükselmişti. 3 işlem gününde gram altındaki kayıp 55 lira oldu.

Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

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Haber Yorumları (19)
AFAFE: işin özü yatırımcı nerede birikirse orayı tokatlamaktır.
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YILMAZ: İnşallah daha da erir eline 5 kuruş para geçen altın yapıyor. Altını güvenli liman gören bazı adi mahluklar yüzünden düğün dernek yapacak aileler zorluk çekiyor. Bu alanda vergi gelmeli. Altın alma manavdan elma armut alma gibi olmamalı. Bir vatandaş araba alıp satıyordu yasak hemen getirdiler galeriler dışındakilere bir takım engel getirdiler.
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SEFER ZEYTİN: 1 günde 50 küsür TL erimesindebir bit yeniği var. 5-10 gün sonra fırlarsa yine birileri altınla oynuyor demektir Net...
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