Güvenç Kurtar, Cicaldau'ya ödenen bonservisi eleştirdi: Emre'den ne fazlası var?

Teknik direktör Güvenç Kurtar, yorum yaptığı kanalda Galatasaray'a yeni transfer Cicaldau üzerinden eleştiri yöneltti. Sarı-Kırmızılılar'ın 6,5 milyon euroluk bonservis bedelini fazla bulan Kurtar, "Klas oyuncudur ama hiç 6,5 milyon euroluk oyuncu izlenimi vermedi. Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne?" dedi.