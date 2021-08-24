Güvenç Kurtar, Cicaldau'ya ödenen bonservisi eleştirdi: Emre'den ne fazlası var?
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Güvenç Kurtar, Cicaldau'ya ödenen bonservisi eleştirdi: Emre'den ne fazlası var?

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Teknik direktör Güvenç Kurtar, yorum yaptığı kanalda Galatasaray'a yeni transfer Cicaldau üzerinden eleştiri yöneltti. Sarı-Kırmızılılar'ın 6,5 milyon euroluk bonservis bedelini fazla bulan Kurtar, "Klas oyuncudur ama hiç 6,5 milyon euroluk oyuncu izlenimi vermedi. Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne?" dedi.

Güvenç Kurtar, Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau'ya ödediği bonservis bedelini eleştirdi. Ünlü teknik direktör, yorumculuk yaptığı A Spor'da bu transfer hakkında dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

Güvenç Kurtar, Cicaldau'ya ödenen bonservisi eleştirdi: Emre Akbaba'dan fazlası var mı?

"FAZLASI NE?"

Kurtar, "Çikıldau mu, çakıl mı ne! Klas bir oyuncudur ama sahada bulunduğu sürede hiç 6,5 milyon euroluk oyuncu izlenimini vermedi. Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli'den fazlası nedir, ben göremedim" dedi.

Güvenç Kurtar, Cicaldau'ya ödenen bonservisi eleştirdi: Emre'den ne fazlası var?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Güvenç Kurtar, Cicaldau'ya ödenen bonservisi eleştirdi: Emre'den ne fazlası var? - Haberler Spor
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