Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı

Fenerbahçe'den ayrılma istediğini yönetime ileten Luiz Gustavo beklemeye geçti. Tecrübeli futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep etti. Gustavo'yu 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, ekonominin kötü olduğu dönemde zarar etmek istemiyor. Ancak Gustavo'nun ayrılmak için diretmesi, yönetimin elini kolunu bağladı.