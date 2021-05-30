Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı
Fenerbahçe'den ayrılma istediğini yönetime ileten Luiz Gustavo beklemeye geçti. Tecrübeli futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep etti. Gustavo'yu 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, ekonominin kötü olduğu dönemde zarar etmek istemiyor. Ancak Gustavo'nun ayrılmak için diretmesi, yönetimin elini kolunu bağladı.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun ayrılık talebi can sıktı. Emre Belözoğlu ile birlikte geçen sezonun son bölümünde ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo, yönetime takımdan ayrılma istediğini iletmişti.
ÇIKIŞ YOLU ARIYOR
Özellikle Brezilya'nın Flamengo ve Corintihians kulüplerinden gelen cazip teklifler sonrası kafası bir hayli karışık olan yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler'den çıkış opsiyonlarını öğrenmek için beklemeye başladı.
BEDAVAYA GİTMEK İSTEDİ
Tecrübeli futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep etmiş durumda. Fenerbahçe ise 6 milyon euro bonservisle aldığı Gustavo'dan para kazanmak istiyor. Ancak Brezilyalı oyuncunun yoğun ayrılma çabası, yönetimi onu serbest bırakmaya mecbur bırakabilir.