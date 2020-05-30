HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gürpınar Kaymakamlığından tarımsal kalkınmaya 500 bin TL destek

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı, üretime destek olmak için sürdürdüğü çalışmalar sonucu ilçede yem bitkisi üretimini artırmak için DAP idaresine sunmuş olduğu 500 bin TL bütçeli proje kabul edildi.

Gürpınar Kaymakamlığından tarımsal kalkınmaya 500 bin TL destek
30.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:52

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı, üretime destek olmak için sürdürdüğü çalışmalar sonucu ilçede yem bitkisi üretimini artırmak için DAP idaresine sunmuş olduğu 500 bin TL bütçeli proje kabul edildi.

Gürpınar Kaymakamlığı, ilçedeki yem bitkisi üretimini artırmak için Kaymakamlığımızın Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'ne sunmuş olduğu 500 bin TL bütçeli proje kabul edildi. Proje ile birlikte 7 adet ekim, biçim ve balya makinesi ile tohum desteği sağlanacaktır. Kaymakam Fatih Sayar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile proje desteğinden dolayı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'e ve emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Gürpınar Kaymakamlığı, "Gürpınar Üretsin Türkiye Kazansın Siz Üretin Biz Yanınızdayız". - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Ekonomi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Ekonomi
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Ekonomi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Ekonomi
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Ekonomi
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Haldun Dormen Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim İlhan Cavcav Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Gürpınar Kaymakamlığından tarımsal kalkınmaya 500 bin TL destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 11:52:39. #1.15#
title