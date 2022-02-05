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Güreş: Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası

AA, Cihan Demirci - Spor
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Güreş: Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası

Edirne'de, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası başladı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara Ankara, Aydın, Batman, Bartın, Çankırı, Elazığ, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Zonguldak illerinden 72 sporcu katıldı.

Bugünkü müsabakalarda sporcular grekoromen güreş stilinde madalya için ter dökecek.

Şampiyona yarın serbest stilde yapılacak güreşlerin ardından sona erecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Mahir Yazıcı, AA muhabirine, 24 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Güreş'te dünya çapında başarılara imza attıklarını anlatan Yazıcı, 2 Şubat'ta Edirne'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Judo Şampiyonası'nın da güzel geçtiğini kaydetti.

Yazıcı, güreş karşılaşmalarının heyecanlı şekilde devam ettiğini belirterek, tüm güreşseverleri Mimar Sinan Spor Salonu'na davet etti.

Güreş: Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası

Güreş: Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası

Güreş: Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası

Güreş: Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası

AA / Cihan Demirci - Spor

Mimar Sinan, Türkiye, Edirne, Güreş, Spor, Haber

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