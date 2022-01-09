Güreş Federasyon Başkanı Eroğlu: Düşüncemiz Anadolu'da güreşi biraz daha canlandırmak

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ve 3 gün süren Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın son gününde 77, 82, 87, 97 ve 130 kiloda madalya dereceler belirlendi. Takımlar sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci, Kayseri Şekerspor ikinci oldu. Kupa töreninden sonra DHA'ya açıklama yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Kayseri Şeker Fabrikalarıyla ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi. Toplam 306 sporcumuz katıldı. Kazasız belasız müsabakaları bitirdik. Bugün kürsüde olan kardeşlerimizi en kısa sürede Milli takım kampa alacağız. 7-13 Mart tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan U23 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara başlayacağız. Önümüzde 2 ay gibi bir süre var. İki aylık zaman içerisinde bu arkadaşlarımıza 2-3 kamp yaptırarak, milli takımımızı oluşturarak Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar almak istiyoruz" diye Konuştu.

"Bizim düşüncemiz Anadolu'da kulüpleri artırmak. Anadolu'da güreşi biraz daha canlandırmak. Genellikle Anadolu'daki çocuklar yapıyor bu işi. Anadolu'daki illerimiz güreş şampiyonlarında unutulmuştu. Maçlar genellikle batıda oluyordu. Bunu Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Güreşin sevildiği, izlendiği alt yapısının olduğu yerlerde organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Kayseri'de onlardan birisiydi. Bundan sonra organizasyonları bu şekilde düşünerek yapacağız."