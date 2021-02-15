Bayern Münih'in eski futbolcusu Willy Sagnol Gürcistan Milli Takımı'nın başına geçti
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Bayern Münih'in eski futbolcusu Willy Sagnol Gürcistan Milli Takımı'nın başına geçti

15.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:27
Bayern Münih'in eski futbolcusu Willy Sagnol Gürcistan Milli Takımı'nın başına geçti

Gürcistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Fransız Willy Sagnol getirildi. Futbolculuk kariyerinde Bayern Münih forması giyen ve kulübün efsanesi haline gelen Sagnol, Bordeaux ve Bayern Münih'i çalıştırmıştı.

Gürcistan Futbol Federasyonu, 43 yaşındaki çalıştırıcı Sagnol ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce ülkesinin Bordeaux ve Almanya'nın Bayern Münih ekibini çalıştıran Sagnol, Fransa 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında da görev yapmıştı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde B Grubu'nda yer alan Gürcistan, İspanya, İsveç, Yunanistan ve Kosova ile mücadele edecek.

BAYERN MÜNİH İLE ZİRVEYE ÇIKTI

Futbolculuk kariyerinde 9 yıl boyunca Bayern Münih forması giyen Sagnol, Alman ekibiyle 5 lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve FIFA Dünya Kulpler Kupası zaferi yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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