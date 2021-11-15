Günün spor haberleri! 15 Kasım Pazartesi spor gündeminde neler olacak?

15 Kasım Pazartesi spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 15 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

15 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" töreni ile Türkiye Bilardo Federasyonunun tesis açılışına katılacak.

(Ankara/11.00/15.00) 2- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, G Grubu'nda, 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ'la yapılacak maça ilişkin Podgorica Şehir Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, milliler son çalışmasını da statta yapacak. (Podgorica/21.00/21.30) - Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Türkiye maçına ilişkin Karadağ Futbol Federasyonunun merkez binasında düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Karadağ Milli Takımı son çalışmasını DG Arena'da gerçekleştirecek. (Podgorica/16.00/19.00) 3- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Üsküdar Belediyespor-Tekirdağspor maçı yapılacak. (İstanbul/15.30)

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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