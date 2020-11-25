Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

25.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:38
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.5183,49BIST ANKARA2.2400,35BIST ANTALYA1.9281,03BIST BALIKESİR1.7281,30BIST BURSA3.5140,21BIST DENIZLI2.8720,29BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.5183,49
BIST ANKARA2.2400,35
BIST ANTALYA1.9281,03
BIST BALIKESİR1.7281,30
BIST BURSA3.5140,21
BIST DENIZLI2.8720,29
BIST ISTANBUL1.4041,06
BIST IZMIR3.0570,74
BIST KAYSERI7.4831,38
BIST KOCAELI3.1291,17
BIST KONYA2.478-0,43
BIST TEKIRDAĞ8.925-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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