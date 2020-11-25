Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
25.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.5183,49BIST ANKARA2.2400,35BIST ANTALYA1.9281,03BIST BALIKESİR1.7281,30BIST BURSA3.5140,21BIST DENIZLI2.8720,29BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.518
|3,49
|BIST ANKARA
|2.240
|0,35
|BIST ANTALYA
|1.928
|1,03
|BIST BALIKESİR
|1.728
|1,30
|BIST BURSA
|3.514
|0,21
|BIST DENIZLI
|2.872
|0,29
|BIST ISTANBUL
|1.404
|1,06
|BIST IZMIR
|3.057
|0,74
|BIST KAYSERI
|7.483
|1,38
|BIST KOCAELI
|3.129
|1,17
|BIST KONYA
|2.478
|-0,43
|BIST TEKIRDAĞ
|8.925
|-0,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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