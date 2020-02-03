Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 261.051 0,03
BIST ANKARA 161.609 0,26
BIST ANTALYA 111.044 -0,32
BIST BALIKESİR 126.677 2,28
BIST BURSA 211.
03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|261.051
|0,03
|BIST ANKARA
|161.609
|0,26
|BIST ANTALYA
|111.044
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|126.677
|2,28
|BIST BURSA
|211.248
|0,27
|BIST DENIZLI
|162.024
|1,74
|BIST ISTANBUL
|120.797
|0,23
|BIST IZMIR
|222.181
|0,89
|BIST KAYSERI
|521.620
|0,20
|BIST KOCAELI
|240.614
|-0,08
|BIST KONYA
|103.288
|0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|492.574
|0,69
Kaynak: AA