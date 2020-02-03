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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 261.051 0,03
BIST ANKARA 161.609 0,26
BIST ANTALYA 111.044 -0,32
BIST BALIKESİR 126.677 2,28
BIST BURSA 211.

03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 261.051 0,03
BIST ANKARA 161.609 0,26
BIST ANTALYA 111.044 -0,32
BIST BALIKESİR 126.677 2,28
BIST BURSA 211.248 0,27
BIST DENIZLI 162.024 1,74
BIST ISTANBUL 120.797 0,23
BIST IZMIR 222.181 0,89
BIST KAYSERI 521.620 0,20
BIST KOCAELI 240.614 -0,08
BIST KONYA 103.288 0,07
BIST TEKIRDAĞ 492.574 0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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