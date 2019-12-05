Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 215.444 -0,06
BIST ANKARA 138.105 1,77
BIST ANTALYA 75.127 2,92
BIST BALIKESİR 93.155 0,48
BIST BURSA 186.

05.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:18
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 215.444 -0,06
BIST ANKARA 138.105 1,77
BIST ANTALYA 75.127 2,92
BIST BALIKESİR 93.155 0,48
BIST BURSA 186.251 1,39
BIST DENIZLI 115.682 1,20
BIST ISTANBUL 112.976 0,93
BIST IZMIR 184.053 0,87
BIST KAYSERI 495.868 -0,43
BIST KOCAELI 235.904 1,03
BIST KONYA 92.590 0,43
BIST TEKIRDAĞ 373.082 -0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler