23.08.2019 13:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 166.956 1,83 BIST ANKARA 112.699 0,33 BIST ANTALYA 47.353 1,51 BIST BALIKESİR 62.250 1,43 BIST BURSA 130.926 1,12 BIST DENIZLI 82.952 1,65 BIST ISTANBUL 97.465 1,01 BIST IZMIR 150.174 0,48 BIST KAYSERI 355.013 0,50 BIST KOCAELI 231.522 -1,00 BIST KONYA 62.080 0,73 BIST TEKIRDAĞ 227.777 4,21

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)