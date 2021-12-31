Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 736.642.732 Garanti Bankası 681.499.626 Türk Hava Yolları 635.046.543 Şişe Cam 484.897.258 SASA Polyester 439.260.557 Kardemir (D) 235.666.646 Petkim 233.937.186 Tüpraş 200.466.088 İş Bankası (C) 193.044.051 ASELSAN 171.729.537 Koza Altın 171.599.824 TAV Havalimanları 162.529.286 Bim Mağazalar 161.016.339 Akbank 150.595.944 Yapı ve Kredi Bankası 147.463.419 Hektaş 144.736.106 Tofaş Oto Fabrikası 131.379.048 Emlak Konut GMYO 111.606.306 Koç Holding 107.702.688 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 87.926.315 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi