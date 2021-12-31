Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik736.642.732Garanti Bankası681.499.626Türk Hava Yolları635.046.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|736.642.732
|Garanti Bankası
|681.499.626
|Türk Hava Yolları
|635.046.543
|Şişe Cam
|484.897.258
|SASA Polyester
|439.260.557
|Kardemir (D)
|235.666.646
|Petkim
|233.937.186
|Tüpraş
|200.466.088
|İş Bankası (C)
|193.044.051
|ASELSAN
|171.729.537
|Koza Altın
|171.599.824
|TAV Havalimanları
|162.529.286
|Bim Mağazalar
|161.016.339
|Akbank
|150.595.944
|Yapı ve Kredi Bankası
|147.463.419
|Hektaş
|144.736.106
|Tofaş Oto Fabrikası
|131.379.048
|Emlak Konut GMYO
|111.606.306
|Koç Holding
|107.702.688
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|87.926.315
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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