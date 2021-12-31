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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik736.642.732Garanti Bankası681.499.626Türk Hava Yolları635.046.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik736.642.732
Garanti Bankası681.499.626
Türk Hava Yolları635.046.543
Şişe Cam484.897.258
SASA Polyester439.260.557
Kardemir (D)235.666.646
Petkim233.937.186
Tüpraş200.466.088
İş Bankası (C)193.044.051
ASELSAN171.729.537
Koza Altın171.599.824
TAV Havalimanları162.529.286
Bim Mağazalar161.016.339
Akbank150.595.944
Yapı ve Kredi Bankası147.463.419
Hektaş144.736.106
Tofaş Oto Fabrikası131.379.048
Emlak Konut GMYO111.606.306
Koç Holding107.702.688
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası87.926.315
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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