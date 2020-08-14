Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 635.791.000
Tüpraş 379.719.456
Türk Hava Yolları 273.
14.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|635.791.000
|Tüpraş
|379.719.456
|Türk Hava Yolları
|273.457.820
|Aselsan
|270.483.789
|Garanti Bankası
|258.834.907
|Turkcell
|252.385.000
|Karsan Otomotiv
|230.612.924
|Akbank
|214.517.189
|Güneş Sigorta
|210.717.815
|Doğan Holding
|196.659.870
|Şişe Cam
|191.566.291
|Kardemir (D)
|167.789.896
|Yapı ve Kredi Bank.
|157.526.501
|Koç Holding
|157.412.319
|Türk Telekom
|131.765.180
|T.S.K.B.
|113.385.999
|Trakya Cam
|109.328.803
|Aksa Enerji
|94.544.796
|Vakıflar Bankası
|90.769.459
|Bim Mağazalar
|90.675.188
Kaynak: AA