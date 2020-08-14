Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 635.791.000

Tüpraş 379.719.456

Türk Hava Yolları 273.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 635.791.000 Tüpraş 379.719.456 Türk Hava Yolları 273.457.820 Aselsan 270.483.789 Garanti Bankası 258.834.907 Turkcell 252.385.000 Karsan Otomotiv 230.612.924 Akbank 214.517.189 Güneş Sigorta 210.717.815 Doğan Holding 196.659.870 Şişe Cam 191.566.291 Kardemir (D) 167.789.896 Yapı ve Kredi Bank. 157.526.501 Koç Holding 157.412.319 Türk Telekom 131.765.180 T.S.K.B. 113.385.999 Trakya Cam 109.328.803 Aksa Enerji 94.544.796 Vakıflar Bankası 90.769.459 Bim Mağazalar 90.675.188 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA