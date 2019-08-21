Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 571.098.151
Türk Hava Yolları 462.
21.08.2019 13:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|571.098.151
|Türk Hava Yolları
|462.539.745
|Garanti Bankası
|371.806.162
|Koza Madencilik
|174.237.547
|Pegasus
|118.717.915
|İpek Doğal Enerji
|110.011.853
|İş Bankası (C)
|96.225.779
|Akbank
|87.425.166
|Halkbank
|86.562.452
|Tüpraş
|80.676.223
|Emlak Konut GMYO
|76.242.393
|Vakıflar Bankası
|72.804.205
|Petkim
|68.718.832
|Koza Altın
|53.342.738
|Ereğli Demir Çelik
|46.699.608
|Türk Telekom
|43.272.070
|TAV Havalimanları
|36.379.218
|Vestel
|34.215.208
|Sabancı Holding
|30.364.280
|Bim Mağazalar
|29.839.255
Kaynak: AA