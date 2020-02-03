Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 148.625 1,07
BIST SINAİ 145.427 0,05
BIST GIDA, İÇECEK 155.924 0,33
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|148.625
|1,07
|BIST SINAİ
|145.427
|0,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|155.924
|0,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.924
|0,51
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|96.083
|1,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.129
|-0,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|93.679
|0,87
|BIST METAL ANA
|252.891
|-0,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|190.198
|0,51
|BIST MADENCİLİK
|112.999
|0,05
|BIST HİZMETLER
|90.564
|0,52
|BIST ELEKTRİK
|5.241
|1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|169.182
|1,46
|BIST TURİZM
|14.070
|-0,34
|BIST TİCARET
|244.800
|0,22
|BIST İLETİŞİM
|36.435
|0,25
|BIST SPOR
|57.889
|2,94
|BIST İNŞAAT
|112.900
|-0,96
|BIST MALİ
|143.842
|0,03
|BIST BANKA
|173.250
|-0,13
|BIST SİGORTA
|395.284
|1,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.776
|0,91
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.139
|-0,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.819
|1,44
|BIST TEKNOLOJİ
|116.693
|-0,07
|BIST BİLİŞİM
|41.897
|0,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|60.356
|-0,51
Kaynak: AA