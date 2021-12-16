Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Grubu Holding 42,64 46,82 -8,93 Ege Endüstri 2.076,10 2.140,00 -2,99 MLP Sağlık 36,86 37,74 -2,33 Tümosan Motor ve Traktör 20,30 20,54 -1,17 Alarko Holding 11,65 11,75 -0,85 Çimsa 37,76 38,00 -0,63 Türkiye Sigorta 5,79 5,82 -0,52 Deva Holding 32,54 32,70 -0,49 ARD Bilişim Teknolojileri 8,15 8,19 -0,49 Biotrend Çevre ve Enerji 6,47 6,50 -0,46 Vestel 29,56 29,68 -0,40 Koç Holding 35,76 35,90 -0,39 Petkim 10,33 10,37 -0,39 Pegasus 104,00 104,40 -0,38 Kardemir (D) 11,57 11,61 -0,34 Ereğli Demir Çelik 30,88 30,96 -0,26 Gübre Fabrikaları 92,25 92,40 -0,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,32 7,33 -0,14 Tüpraş 193,50 193,60 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi