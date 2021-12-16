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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Anadolu Grubu...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Grubu Holding42,6446,82-8,93
Ege Endüstri2.076,102.140,00-2,99
MLP Sağlık36,8637,74-2,33
Tümosan Motor ve Traktör20,3020,54-1,17
Alarko Holding11,6511,75-0,85
Çimsa37,7638,00-0,63
Türkiye Sigorta5,795,82-0,52
Deva Holding32,5432,70-0,49
ARD Bilişim Teknolojileri8,158,19-0,49
Biotrend Çevre ve Enerji6,476,50-0,46
Vestel29,5629,68-0,40
Koç Holding35,7635,90-0,39
Petkim10,3310,37-0,39
Pegasus104,00104,40-0,38
Kardemir (D)11,5711,61-0,34
Ereğli Demir Çelik30,8830,96-0,26
Gübre Fabrikaları92,2592,40-0,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,327,33-0,14
Tüpraş193,50193,60-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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