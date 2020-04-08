Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

İpek Doğal Enerji 8,90 8,50 4,71...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 8,90 8,50 4,71 Kartonsan 352,40 338,00 4,26 Yataş 6,02 5,79 3,97 Ege Endüstri 554,30 533,20 3,96 Mavi Giyim 38,10 36,78 3,59 Pegasus 41,70 40,28 3,53 Koza Madencilik 10,34 10,00 3,40 Çelebi 68,35 66,15 3,33 Torunlar GMYO 2,34 2,27 3,08 Sasa Polyester 9,20 8,94 2,91 Net Holding 1,48 1,44 2,78 Brisa 7,35 7,16 2,65 Logo Yazılım 62,45 60,90 2,55 Türk Telekom 6,90 6,74 2,37 Turkcell 12,94 12,65 2,29 Enka İnşaat 6,13 6,02 1,83 Ford Otosan 60,20 59,15 1,78 Good-Year 3,68 3,63 1,38 Aygaz 9,65 9,53 1,26 Bursa Çimento 3,37 3,33 1,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA