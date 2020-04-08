Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 8,90 8,50 4,71...
08.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|8,90
|8,50
|4,71
|Kartonsan
|352,40
|338,00
|4,26
|Yataş
|6,02
|5,79
|3,97
|Ege Endüstri
|554,30
|533,20
|3,96
|Mavi Giyim
|38,10
|36,78
|3,59
|Pegasus
|41,70
|40,28
|3,53
|Koza Madencilik
|10,34
|10,00
|3,40
|Çelebi
|68,35
|66,15
|3,33
|Torunlar GMYO
|2,34
|2,27
|3,08
|Sasa Polyester
|9,20
|8,94
|2,91
|Net Holding
|1,48
|1,44
|2,78
|Brisa
|7,35
|7,16
|2,65
|Logo Yazılım
|62,45
|60,90
|2,55
|Türk Telekom
|6,90
|6,74
|2,37
|Turkcell
|12,94
|12,65
|2,29
|Enka İnşaat
|6,13
|6,02
|1,83
|Ford Otosan
|60,20
|59,15
|1,78
|Good-Year
|3,68
|3,63
|1,38
|Aygaz
|9,65
|9,53
|1,26
|Bursa Çimento
|3,37
|3,33
|1,20
Kaynak: AA