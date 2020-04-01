Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Petkim 3,33 3,03 9,90 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 3,33 3,03 9,90 Çemtaş 6,12 5,57 9,87 Pegasus 35,72 34,20 4,44 Borusan Mannesmann 7,73 7,44 3,90 Tüpraş 78,10 75,50 3,44 Bursa Çimento 3,22 3,13 2,88 Aksa 6,52 6,34 2,84 Ford Otosan 50,60 49,28 2,68 Alarko Holding 4,23 4,12 2,67 Kardemir (D) 1,95 1,90 2,63 TAV Havalimanları 16,97 16,56 2,48 Tekfen Holding 13,01 12,70 2,44 Reysaş GMYO 6,84 6,69 2,24 Net Holding 1,42 1,39 2,16 Anadolu Cam 3,19 3,13 1,92 Aygaz 8,56 8,40 1,90 Alarko GMYO 11,51 11,30 1,86 Gözde Girişim 2,92 2,87 1,74 Otokar 105,30 103,70 1,54 Odaş Elektrik 1,38 1,36 1,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA