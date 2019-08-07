Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

07.08.2019 14:02

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 5,33 5,07 5,13 Migros Ticaret 17,48 16,69 4,73 Özderici GMYO 0,83 0,80 3,75 Anadolu Grubu Holding 12,18 11,75 3,66 Yapı ve Kredi Bank. 2,70 2,63 2,66 Hektaş 14,86 14,51 2,41 Galatasaray Sportif 1,51 1,48 2,03 Bim Mağazalar 46,86 45,96 1,96 Arçelik 17,13 16,81 1,90 Vestel 10,05 9,87 1,82 Garanti Bankası 9,93 9,76 1,74 Albaraka Türk 1,21 1,19 1,68 Mavi Giyim 39,92 39,30 1,58 Çelebi 92,15 90,80 1,49 Kerevitaş Gıda 2,13 2,10 1,43 Gübre Fabrik. 3,62 3,57 1,40 Koza Altın 58,70 57,90 1,38 Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 1,47 1,36 Hürriyet Gzt. 0,77 0,76 1,32 Eczacıbaşı İlaç 2,34 2,31 1,30

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)