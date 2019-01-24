Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,32 0,30 6,67 Alarko Holding 2,41 2,26 6,64 Mavi Giyim 36,76 34,60 6,24 MLP Sağlık 11,79 11,10 6,22 Parsan 9,51 8,98 5,90 Vestel 6,53 6,23 4,82 Türk Telekom 4,46 4,29 3,96 TAV Havalimanları 26,58 25,60 3,83 Ülker Bisküvi 17,55 16,92 3,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,18 3,08 3,25 İndeks Bilgisayar 6,63 6,44 2,95 Bera Holding 2,10 2,04 2,94 T.S.K.B. 0,83 0,81 2,47 Sasa Polyester 8,72 8,52 2,35 Migros Ticaret 15,83 15,48 2,26 Gözde Girişim 3,17 3,10 2,26 Çemtaş 6,06 5,93 2,19 ASELSAN 25,24 24,70 2,19 Otokar 102,60 100,50 2,09 Aksa 8,08 7,92 2,02

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)