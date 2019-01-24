Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,32
|0,30
|6,67
|Alarko Holding
|2,41
|2,26
|6,64
|Mavi Giyim
|36,76
|34,60
|6,24
|MLP Sağlık
|11,79
|11,10
|6,22
|Parsan
|9,51
|8,98
|5,90
|Vestel
|6,53
|6,23
|4,82
|Türk Telekom
|4,46
|4,29
|3,96
|TAV Havalimanları
|26,58
|25,60
|3,83
|Ülker Bisküvi
|17,55
|16,92
|3,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,18
|3,08
|3,25
|İndeks Bilgisayar
|6,63
|6,44
|2,95
|Bera Holding
|2,10
|2,04
|2,94
|T.S.K.B.
|0,83
|0,81
|2,47
|Sasa Polyester
|8,72
|8,52
|2,35
|Migros Ticaret
|15,83
|15,48
|2,26
|Gözde Girişim
|3,17
|3,10
|2,26
|Çemtaş
|6,06
|5,93
|2,19
|ASELSAN
|25,24
|24,70
|2,19
|Otokar
|102,60
|100,50
|2,09
|Aksa
|8,08
|7,92
|2,02
Kaynak: AA