Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Afyon Çimento
|7,91
|7,69
|2,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,39
|2,56
|İhlas Gayrimenkul
|2,03
|1,98
|2,53
|Vestel
|9,21
|9,04
|1,88
|İhlas Holding
|0,55
|0,54
|1,85
|Erbosan
|92,25
|90,60
|1,82
|Karsan Otomotiv
|1,92
|1,89
|1,59
|Sinpaş GMYO
|0,79
|0,78
|1,28
|Alarko Holding
|7,14
|7,07
|0,99
|İpek Doğal Enerji
|5,73
|5,69
|0,70
|Bim Mağazalar
|76,50
|76,00
|0,66
|Deva Holding
|4,64
|4,61
|0,65
|ICBC Turkey Bank
|4,65
|4,63
|0,43
|Bizim Mağazaları
|7,74
|7,71
|0,39
|Kipa Ticaret
|2,60
|2,59
|0,39
|TAV Havalimanları
|22,10
|22,02
|0,36
|Aygaz
|16,19
|16,15
|0,25
|Coca Cola İçecek
|36,38
|36,30
|0,22
|Carrefoursa
|5,62
|5,61
|0,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,67
|5,66
|0,18