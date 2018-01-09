Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 7,91 7,69 2,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,39 2,56 İhlas Gayrimenkul 2,03 1,98 2,53 Vestel 9,21 9,04 1,88 İhlas Holding 0,55 0,54 1,85 Erbosan 92,25 90,60 1,82 Karsan Otomotiv 1,92 1,89 1,59 Sinpaş GMYO 0,79 0,78 1,28 Alarko Holding 7,14 7,07 0,99 İpek Doğal Enerji 5,73 5,69 0,70 Bim Mağazalar 76,50 76,00 0,66 Deva Holding 4,64 4,61 0,65 ICBC Turkey Bank 4,65 4,63 0,43 Bizim Mağazaları 7,74 7,71 0,39 Kipa Ticaret 2,60 2,59 0,39 TAV Havalimanları 22,10 22,02 0,36 Aygaz 16,19 16,15 0,25 Coca Cola İçecek 36,38 36,30 0,22 Carrefoursa 5,62 5,61 0,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,67 5,66 0,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)