Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 36,88 34,90 5,67 Metro Holding 0,99 0,95 4,21 Alcatel Lucent Teletaş 8,18 7,90 3,54 Park Elek.Madencilik 4,14 4,02 2,99 İş Bankası (C) 6,90 6,72 2,68 Şekerbank 1,73 1,69 2,37 Gözde Girişim 5,60 5,48 2,19 İpek Doğal Enerji 5,33 5,23 1,91 Koza Madencilik 6,68 6,56 1,83 Odaş Elektrik 5,89 5,80 1,55 Gübre Fabrik. 4,11 4,05 1,48 T.S.K.B. 1,44 1,42 1,41 TAV Havalimanları 21,70 21,40 1,40 GSD Holding 0,73 0,72 1,39 Zorlu Enerji 1,54 1,52 1,32 Ak Enerji 0,93 0,92 1,09 Çemtaş 4,05 4,01 1,00 Alarko GMYO 49,50 49,02 0,98 Afyon Çimento 7,56 7,49 0,93 Deva Holding 4,40 4,36 0,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)