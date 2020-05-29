Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 62,10 64,05 -3,04 ...
29.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|62,10
|64,05
|-3,04
|Netaş Telekomünikasyon
|14,53
|14,91
|-2,55
|Koza Madencilik
|12,28
|12,58
|-2,38
|Coca Cola İçecek
|40,62
|41,60
|-2,36
|Alkim Kimya
|11,72
|11,99
|-2,25
|Aksigorta
|6,30
|6,44
|-2,17
|İpek Doğal Enerji
|15,16
|15,48
|-2,07
|Türk Hava Yolları
|12,43
|12,68
|-1,97
|Selçuk Ecza Deposu
|8,32
|8,48
|-1,89
|Klimasan Klima
|16,95
|17,26
|-1,80
|TAV Havalimanları
|20,04
|20,40
|-1,76
|Enka İnşaat
|5,58
|5,68
|-1,76
|Migros Ticaret
|32,94
|33,52
|-1,73
|Logo Yazılım
|74,85
|76,15
|-1,71
|Sabancı Holding
|8,44
|8,58
|-1,63
|Koza Altın
|73,65
|74,80
|-1,54
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,44
|22,78
|-1,49
|Pegasus
|57,95
|58,80
|-1,45
|Kartonsan
|446,50
|453,00
|-1,43
|Karel Elektronik
|15,20
|15,42
|-1,43
Kaynak: AA