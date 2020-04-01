Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Selçuk Ecza Deposu 7,10 7,47...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 7,10 7,47 -4,95 Tat Gıda 6,06 6,34 -4,42 Eczacıbaşı İlaç 4,58 4,77 -3,98 Deva Holding 10,04 10,43 -3,74 Mavi Giyim 32,34 33,58 -3,69 Eczacıbaşı Yatırım 9,76 10,13 -3,65 Karel Elektronik 12,83 13,30 -3,53 Kerevitaş Gıda 3,27 3,38 -3,25 Klimasan Klima 12,40 12,80 -3,13 İpek Doğal Enerji 7,77 8,01 -3,00 Türk Telekom 6,50 6,70 -2,99 Gübre Fabrik. 14,24 14,63 -2,67 Doğuş Otomotiv 6,71 6,89 -2,61 Koza Altın 59,80 61,35 -2,53 Sasa Polyester 8,55 8,77 -2,51 ASELSAN 23,04 23,60 -2,37 Akbank 5,48 5,60 -2,14 İş Bankası (C) 4,62 4,72 -2,12 Hektaş 9,82 10,03 -2,09 Arçelik 13,26 13,54 -2,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA