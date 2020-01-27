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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 27,96 28,60 -2,24 ...

27.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:54
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 27,96 28,60 -2,24
Türk Hava Yolları 14,25 14,54 -1,99
Akbank 8,59 8,76 -1,94
Şok Marketler 11,18 11,40 -1,93
Aygaz 13,41 13,67 -1,90
Pegasus 72,20 73,50 -1,77
Turkcell 14,16 14,41 -1,73
Koç Holding 20,50 20,86 -1,73
Garanti Bankası 11,77 11,97 -1,67
Kardemir (D) 2,97 3,02 -1,66
Vakıflar Bankası 6,63 6,74 -1,63
Tüpraş 117,70 119,60 -1,59
Ereğli Demir Çelik 9,47 9,62 -1,56
Otokar 164,60 167,00 -1,44
Bim Mağazalar 49,58 50,30 -1,43
Migros Ticaret 24,82 25,18 -1,43
Mavi Giyim 59,65 60,50 -1,40
Tekfen Holding 19,65 19,90 -1,26
İskenderun Demir Çelik 7,90 8,00 -1,25
Sasa Polyester 8,01 8,11 -1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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