Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

27.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:54

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 27,96 28,60 -2,24 Türk Hava Yolları 14,25 14,54 -1,99 Akbank 8,59 8,76 -1,94 Şok Marketler 11,18 11,40 -1,93 Aygaz 13,41 13,67 -1,90 Pegasus 72,20 73,50 -1,77 Turkcell 14,16 14,41 -1,73 Koç Holding 20,50 20,86 -1,73 Garanti Bankası 11,77 11,97 -1,67 Kardemir (D) 2,97 3,02 -1,66 Vakıflar Bankası 6,63 6,74 -1,63 Tüpraş 117,70 119,60 -1,59 Ereğli Demir Çelik 9,47 9,62 -1,56 Otokar 164,60 167,00 -1,44 Bim Mağazalar 49,58 50,30 -1,43 Migros Ticaret 24,82 25,18 -1,43 Mavi Giyim 59,65 60,50 -1,40 Tekfen Holding 19,65 19,90 -1,26 İskenderun Demir Çelik 7,90 8,00 -1,25 Sasa Polyester 8,01 8,11 -1,23

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)