Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 27,96 28,60 -2,24 ...
27.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:54
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|27,96
|28,60
|-2,24
|Türk Hava Yolları
|14,25
|14,54
|-1,99
|Akbank
|8,59
|8,76
|-1,94
|Şok Marketler
|11,18
|11,40
|-1,93
|Aygaz
|13,41
|13,67
|-1,90
|Pegasus
|72,20
|73,50
|-1,77
|Turkcell
|14,16
|14,41
|-1,73
|Koç Holding
|20,50
|20,86
|-1,73
|Garanti Bankası
|11,77
|11,97
|-1,67
|Kardemir (D)
|2,97
|3,02
|-1,66
|Vakıflar Bankası
|6,63
|6,74
|-1,63
|Tüpraş
|117,70
|119,60
|-1,59
|Ereğli Demir Çelik
|9,47
|9,62
|-1,56
|Otokar
|164,60
|167,00
|-1,44
|Bim Mağazalar
|49,58
|50,30
|-1,43
|Migros Ticaret
|24,82
|25,18
|-1,43
|Mavi Giyim
|59,65
|60,50
|-1,40
|Tekfen Holding
|19,65
|19,90
|-1,26
|İskenderun Demir Çelik
|7,90
|8,00
|-1,25
|Sasa Polyester
|8,01
|8,11
|-1,23
Kaynak: AA