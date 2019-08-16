Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

16.08.2019 13:31

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vakıflar Bankası 4,29 4,52 -5,09 Ege Endüstri 457,00 481,00 -4,99 Tekfen Holding 20,88 21,46 -2,70 Anadolu Efes 23,02 23,54 -2,21 Trakya Cam 2,38 2,43 -2,06 Anadolu Cam 2,39 2,44 -2,05 Yapı ve Kredi Bank. 2,50 2,55 -1,96 Odaş Elektrik 1,60 1,63 -1,84 Kordsa Teknik Tekstil 10,78 10,98 -1,82 Akbank 7,05 7,18 -1,81 Albaraka Türk 1,13 1,15 -1,74 Metro Holding 1,17 1,19 -1,68 TAV Havalimanları 23,44 23,84 -1,68 Şişe Cam 4,16 4,23 -1,65 Coca Cola İçecek 32,52 33,06 -1,63 Mavi Giyim 35,74 36,32 -1,60 Aksa Enerji 2,59 2,63 -1,52 Garanti Bankası 9,14 9,28 -1,51 Halkbank 5,26 5,34 -1,50 Kardemir (D) 1,98 2,01 -1,49

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)