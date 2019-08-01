Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|35,68
|37,26
|-4,24
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,67
|2,73
|-2,20
|Aksa
|9,29
|9,46
|-1,80
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|1,74
|-1,72
|Ford Otosan
|60,15
|61,10
|-1,55
|Migros Ticaret
|16,73
|16,99
|-1,53
|Ereğli Demir Çelik
|7,33
|7,43
|-1,35
|Garanti Bankası
|9,72
|9,85
|-1,32
|Turkcell
|12,89
|13,06
|-1,30
|Trakya Cam
|2,74
|2,77
|-1,08
|Mavi Giyim
|41,06
|41,50
|-1,06
|Anadolu Cam
|2,83
|2,86
|-1,05
|İş GMYO
|0,95
|0,96
|-1,04
|Sabancı Holding
|9,77
|9,87
|-1,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|1,00
|-1,00
|Kardemir (D)
|2,16
|2,18
|-0,92
|Koç Holding
|18,55
|18,72
|-0,91
|Karsan Otomotiv
|1,10
|1,11
|-0,90
|T. Halk Bankası
|5,97
|6,02
|-0,83
|İş Fin.Kir.
|2,54
|2,56
|-0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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