Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 10,61 9,75 8,82 ...
24.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|10,61
|9,75
|8,82
|Koza Altın
|87,40
|82,30
|6,20
|Koza Madencilik
|13,04
|12,54
|3,99
|Aksa
|7,87
|7,63
|3,15
|Logo Yazılım
|75,55
|73,40
|2,93
|İş Y. Men. Değ.
|5,27
|5,17
|1,93
|Turcas Petrol
|3,58
|3,52
|1,70
|Torunlar GMYO
|2,90
|2,86
|1,40
|Ege Endüstri
|707,00
|702,10
|0,70
|Alarko GMYO
|88,05
|87,45
|0,69
|Alarko Holding
|6,13
|6,10
|0,49
|Hektaş
|10,47
|10,43
|0,38
|Klimasan Klima
|20,90
|20,88
|0,10
Kaynak: AA