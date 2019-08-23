Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
23.08.2019 13:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,51
|0,53
|-3,77
|İpek Doğal Enerji
|5,77
|5,88
|-1,87
|Tüpraş
|131,50
|134,00
|-1,87
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,85
|-1,18
|Koza Madencilik
|8,09
|8,17
|-0,98
|İndeks Bilgisayar
|7,34
|7,41
|-0,94
|Gübre Fabrik.
|4,08
|4,11
|-0,73
|Enerjisa Enerji
|5,90
|5,94
|-0,67
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|3,03
|-0,66
|Verusa Holding
|14,73
|14,80
|-0,47
|Polisan Holding
|2,17
|2,18
|-0,46
|Arçelik
|17,12
|17,19
|-0,41
|Yataş
|5,39
|5,41
|-0,37
|Enka İnşaat
|5,51
|5,53
|-0,36
|Türk Hava Yolları
|11,23
|11,24
|-0,09
Kaynak: AA