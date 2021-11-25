Günün ekonomi haberleri! 25 Kasım Perşembe ekonomi gündeminde neler olacak?

25 Kasım Perşembe ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 25 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi Protokol Töreni'ne katılacak, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ile toplantı yapacak, Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenecek "Deprem Konutları" konulu toplantı ile Ticaret Odası ve EBSO toplantısına iştirak edecek.

(İzmir/12.30-19.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Ticaret Bakanları çalışma kahvaltısına katılacak.

(İstanbul/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail Fuarı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.