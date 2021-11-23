Günün ekonomi haberleri! 23 Kasım Salı ekonomi gündeminde neler olacak?

23 Kasım Salı ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 23 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

23 KASIM SALI GÜNÜN EKONOMİ HABERLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek. (Ankara) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/14.30) 3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00)

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