Günün ekonomi haberleri! 17 Kasım Çarşamba ekonomi gündeminde neler olacak?

17 Kasım Çarşamba ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 16 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

17 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜN EKONOMİ HABERLERİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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