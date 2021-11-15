Günün ekonomi haberleri! 15 Kasım Pazartesi ekonomi gündeminde neler olacak?

15 Kasım Pazartesi ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 15 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

15 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN EKONOMİ HABERLERİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ziyaret edecek, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen 9 projenin toplu açılış törenine katılacak, ardından Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Safranbolu Eski Çarşı'da esnafı ziyaret edecek. (Karabük/10.00/11.00/12.00/12.30/16.00) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapımı devam eden, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak. (İstanbul/10.00) 3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, ekim ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve konut satış istatistiklerini açıklayacak.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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