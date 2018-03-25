Günümüzde Değişim Gereklilikleri

ATP Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş, günümüzde gerekli olan değişimleri Wise TV'ye anlattı.

Salbaş, şunları dile getirdi: "Dünyamız değişiyor, müşterilerimiz değişiyor, ihtiyaçlarımız değişiyor, imkanlarımız değişiyor. Şu anda bakıldığında "Fortune 500" listesindeki firmaların, bundan 60 yıl önceki firmalardan bugün halen daha sadece %12'si ayakta. Keza şu anda "Fortune 500" listesindeki firmaların %40'ının önümüzdeki 10 yıl içerisinde artık var olmayacağı hesaplanıyor. O yüzden de bu değişimin bir parçası olmak, hatta değişime liderlik etmek hayatımızın olmazsa olmazı. Buna uyum sağlayabilenler, ayak uydurabilenler yarınların büyük firmaları haline geliyor. Yapamayanlar ve bu değişimi gerçekleştiremeyenler ise, yarın artık aramızda var olmuyorlar."