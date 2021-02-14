Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı "Direk gibi" yorumu Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

Dün oynanan Karagümrük - Fenerbahçe maçı sarı lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karagümrük ekibinin Fenerbahçe'den kiraladığı Kemal Ademi etkisiz bir performans gösterirken, Güntekin Onay'ın yaptığı "Ademi de stoperlerin arasında onların işlerini hiç güçleştirmeden adeta direk gibi hareketsiz durdu" yorumu taraftarları kızdırdı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı, sarı lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

ADEMİ ETKİSİZ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ

Fenerbahçe'den Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi maça ilk 11'de başlarken, etkisiz performansı nedeniyle 58'inci dakikada oyundan alındı.

"ADETA DİREK GİBİ DURDU"

Yayıncı kuruluşun yorumcularından Güntekin Onay Ademi'nin kötü performansıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe'den kiralık giden Ademi maçta bir pozisyon yakaladı onda da Altay'ın üstüne vurdu. Karagümrük de ilk yarıda top tutmakta, topu ileriye taşımakta çok zorlandı. Ademi de stoperlerin arasında onların işlerini hiç güçleştirmeden adeta direk gibi hareketsiz durdu" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Onay'ın bu yorumu Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken, Twitter'da "#AdamOlGüntekin" hashtagi en çok konuşulan konular arasında birinci sıraya yükseldi. Taraftarlar genel olarak Onay'ın yorumunu sert ve imalı bulduklarını ifade etti.