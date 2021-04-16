Güntekin Onay'dan Kevin Nkoudou'ya penaltı eleştirisi: Bu yaptığı laubalilik

Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlılarda henüz maçında başında çok kötü bir vuruşla penaltıyı kaçıran Kevin Nkoudou'yu yayıncı kuruluşun yorumcusu Güntekin Onay sert eleştirdi. Onay, "Bu bana laubalilik gibi geliyor. Bırakın normal maçı, halı sahada bile bu şekilde penaltı atsanız, arkadaşlarınız size tepki gösterir. Böyle bir penaltıyı ilk defa görüyorum" dedi.