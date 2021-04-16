Güntekin Onay'dan Kevin Nkoudou'ya penaltı eleştirisi: Bu yaptığı laubalilik
Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlılarda henüz maçında başında çok kötü bir vuruşla penaltıyı kaçıran Kevin Nkoudou'yu yayıncı kuruluşun yorumcusu Güntekin Onay sert eleştirdi. Onay, "Bu bana laubalilik gibi geliyor. Bırakın normal maçı, halı sahada bile bu şekilde penaltı atsanız, arkadaşlarınız size tepki gösterir. Böyle bir penaltıyı ilk defa görüyorum" dedi.
Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi. Kevin Nkoudou'nun maçın başında kaçırdığı penaltı ise büyük tartışma yarattı. Ünlü yorumcu Güntekin Onay futbolcuyu sert sözlerle eleştirdi.
Güntekin Onay'ın açıklamaları şöyle:
"BÖYLE BİR PENALTIYI İLK DEFA GÖRÜYORUM"
"Bu bana laubalilik gibi geliyor. Bırakın normal maçı, halı sahada bile bu şekilde penaltı atsanız, arkadaşlarınız size tepki gösterir. Maçın sonu olur, skor 3-0 olur o zaman tamam. Böyle bir penaltıyı ilk defa görüyorum. Özel maç falan değil ki bu"